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В ВР готовят меры по поддержке промышленности в военное время: электрогенераторы хотят освободить от импортного НДС

В ВР готовят меры по поддержке промышленности в военное время: электрогенераторы хотят освободить от импортного НДС

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Верховной Раде разрабатывают законопроект, направленный на поддержку отечественной промышленности в военное время. В частности, электрогенераторы освободят от импортного НДС. Об этом сообщил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram, передает УНН.

Детали 

По его словам, по результатам двух недель совещаний с представителями бизнеса разрабатывается в комитете совместно с Кабинетом министров пакет мер, направленных на поддержку отечественной промышленности в военное время, в который, в частности, войдут:

• освобождение от импортного НДС оборудования, поставляемого для собственных нужд, без права перепродажи, в частности, электрогенераторов;
• освобождение от уплаты экологического налога, отдельных местных налогов ключевыми отраслями промышленности;
• решение вопроса отнесения на расходы активов на оккупированных территориях;
• пакет неналоговых мер поддержки.

Цитата

«Завершаем консультации и на следующей неделе представим законопроект общественности. Медлить с принятием не будем», - добавил политик.

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Источник: УНН
Теги: ВР, энергетика, налоги, бизнес, промышленность
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