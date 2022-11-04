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Председатель Счетной палаты Пацкан подал в отставку - нардеп

Председатель Счетной палаты Пацкан подал в отставку - нардеп

Валерий Пацкан

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке после того, как ему сообщили о подозрении в незаконном получении компенсации за жилье в период его депутатства, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в пятницу, 4 ноября, пишет УНН.

Цитата

"Глава Счетной палаты Валерий Пацкан написал заявление об отставке. 24 октября ему было предъявлено подозрение НАБУ и САП в незаконном получении компенсации за жилье во время, когда он был нардепом", - сообщил Гончаренко.

Напомним

24 октября Валерию Пацкану по поручению заместителя Генерального прокурора – руководителя САП – прокурором сообщено о подозрении в незаконном получении 117 тыс. гривен компенсации за найм жилья в столице.

Главу Счетной палаты и бывшего народного депутата Валерия Пацкана, подозреваемого в незаконном получении компенсации за жилье, избрали меру пресечения в виде залога в размере 49 620 гривен.

Источник: УНН
Теги: отставка, Счетная палата
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