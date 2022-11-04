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Рада усилила защиту финансовой системы на фоне войны

Рада усилила защиту финансовой системы на фоне войны

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект №8008, направленный на защиту финансовой системы Украины от угроз, возникающих в результате агрессии российской федерации, сообщил в Telegram глава финансового комитета парламента, народный депутат Даниил Гетманцев, пишет УНН.

Цитата

"Законопроект направлен на обеспечение защиты экономических и внутренних интересов национальной безопасности Украины, территориальной целостности, а именно защиты финансовой системы Украины от угроз, возникающих вследствие агрессии рф в Украине, в частности, путем недопущения к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами рф и/или поддерживающих вооруженную агрессию против Украины", - отметил Гетманцев.

Важным он также назвал то, что законопроект разработан во исполнение норм Директивы (ЕС) 2015/849 и стандартов FATF, имплементация которых предусмотрена Соглашением об ассоциации.

Детали

По данным председателя комитета Даниила Гетманцева, законопроектом предусматривается также:

  • расширить перечень клиентов, которым субъект первичного финансового мониторинга обязан установить высокий риск деловых отношений лицами, связанными с российской федерацией;
  • включить олигархов в список клиентов, которым СПФМ обязан установить высокий риск деловых отношений;
  • исключить подсанкционных лиц из списка клиентов, которым устанавливается неприемлемо высокий уровень риска, оставив для таких лиц высокий уровень риска;
  • расширить признаки пороговой операции признаком, при котором одним из участников операции является лицо российской федерации и другое.

Справочно

Как отмечает регулятор НКЦБФР, субъектами первичного финансового мониторинга, в частности, являются банки, страховщики (перестраховщики), страховые (перестраховые) брокеры, кредитные союзы, ломбарды и другие финансовые учреждения.

Источник: УНН
Теги: ВР, банки, финансы, война
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