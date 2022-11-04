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Рада прописала в законе полномочия СБУ управлять госимуществом

Рада прописала в законе полномочия СБУ управлять госимуществом

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Службе безопасности Украины предоставили полномочия управлять государственным имуществом. Соответствующий законопроект №7243 в целом приняла Верховная Рада, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в пятницу, 4 ноября, в Telegram, пишет УНН.

"За" – 272 голосов народных депутатов Украины.

Цитата

"Законопроектом предлагается установить, что СБУ в соответствии со своими основными задачами обязана осуществлять управление объектами государственной собственности, принадлежащими к сфере ее управления, в пределах полномочий, определенных статьей 6 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" (относительно полномочий уполномоченных органов управления)", - отметил Мельничук.

В чем была проблема

В законе "О Службе безопасности Украины" не были прописаны полномочия управлять государственным имуществом, фактически уже осуществляемым СБУ с момента образования.

В то же время есть объективная необходимость в получении дополнительного имущества от ВСУ, других военных формирований, органов государственной власти, органов местного самоуправления и передачи им имущества, которое не используется СБУ в ее оперативно-служебной деятельности. И во время передачи и получения имущества в некоторых случаях возникали сложности с оформлением правоустанавливающих документов СБУ на такое имущество. Поэтому вопрос решили путем внесения изменений в законодательство.

Источник: УНН
Теги: СБУ, ВР, госимущество
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