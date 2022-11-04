Нардеп обратился в НАБУ и САП, чтобы наказать главу Черниговской ОВА Чауса за использование джипа, переданного для армии, в личных целях

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Народный депутат Гео Лерос обратился в НАБУ и САП с просьбой открыть уголовное дело и наказать главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса за использовании джипа, выделенного на нужды армии, в личных целях. Об этом нардеп сообщил на своем канале в Youtube, передает УНН.

«Глава Черниговской областной военной администрации Чаус ездит на элитном внедорожнике. Но он заехал в автосалон, выбрал себе Hyundai Palisade стоимостью более 2-х миллионов гривен, повесил туда черные номера, и теперь катается с одного кабака в другой», - сообщает Лерос.

Нардеп уже написал в антикоррупционные органы с просьбой расследовать использвание Чаусом внедорожника, переданного на нужды армии, в личных целях

«Я обратился в НАБУ и в САП с просьбой открыть уголовное дело и наказать этого черта», - резюмировал нардеп.