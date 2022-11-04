Шмыгаль поставил задачу новому главе "Натофгаза" Чернышову

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил нового главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова и поставил ему задачу на новой должности, пишет УНН.

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"Приветствуем в должности новоназначенного главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По словам главы правительства, перед новым главой стоят важные задачи:

▪️ прохождение отопительного сезона

▪️ управления ТЭЦ, переданные в управление "Нафтогаза"

▪️ накопление газа в течение всего отопительного сезона

▪️ наращивание собственной газодобычи

▪️ обеспечение финансового ресурса для стабильной работы компании.

Также он поблагодарил Юрия Витренко за его работу в должности главы правления "Нафтогаза" "в это самое сложное для нашего государства время".

Шмыгаль подчеркнул, что во время полномасштабной войны "Нафтогаз" был и остается одним из ключевых элементов нашей энергетической безопасности. "Компания держит добычу газа на стабильном уровне. В хранилищах накоплен достаточный объем газа для стабильного прохождения отопительного сезона", – отметил Премьер.

Напомним

Экс-министра Чернышова назначили главой "Нафтогаза".