Шмыгаль поставил задачу новому главе "Натофгаза" Чернышову
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил нового главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова и поставил ему задачу на новой должности, пишет УНН.
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"Приветствуем в должности новоназначенного главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова", - написал Шмыгаль в Telegram.
Детали
По словам главы правительства, перед новым главой стоят важные задачи:
▪️ прохождение отопительного сезона
▪️ управления ТЭЦ, переданные в управление "Нафтогаза"
▪️ накопление газа в течение всего отопительного сезона
▪️ наращивание собственной газодобычи
▪️ обеспечение финансового ресурса для стабильной работы компании.
Также он поблагодарил Юрия Витренко за его работу в должности главы правления "Нафтогаза" "в это самое сложное для нашего государства время".
Шмыгаль подчеркнул, что во время полномасштабной войны "Нафтогаз" был и остается одним из ключевых элементов нашей энергетической безопасности. "Компания держит добычу газа на стабильном уровне. В хранилищах накоплен достаточный объем газа для стабильного прохождения отопительного сезона", – отметил Премьер.
Напомним
Экс-министра Чернышова назначили главой "Нафтогаза".