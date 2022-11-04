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Вступительная кампания-2022: более 85 тыс. поступающих зачислено в заведения профобразования

Вступительная кампания-2022: более 85 тыс. поступающих зачислено в заведения профобразования

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В пятницу, 4 ноября, в Украине завершилась вступительная кампания 2022 года в заведения профессионального образования. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт, информирует УНН.

Цитата

«На первый курс зачислено более 85 тыс. человек. Из них учится на средства государственного и регионального заказа будут 82,7 тыс. учащихся, на контракте – более 3 тыс», - пояснил он.

Детали 

По информации Шкарлета, заведениям удалось выполнить региональный заказ на 91%, государственный – на 74%. Спрос на специалистов с рабочими профессиями даже в условиях войны – колоссальный. Поэтому молодежь, желающая иметь перспективную профессию и гарантированную работу, выбирает профессиональное образование.

В десять самых популярных профессий в 2022 году вошли:

  1. Повар. Кондитер. 
  2. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств. Водитель транспортных средств.
  3. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств. Электрогазосварщик.
  4. Парикмахер (парикмахер-модельер).
  5. Портной. Закройщик.
  6. Упорядочитель строительный.
  7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
  8. Электрогазосварщик.
  9. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.
  10. Штукатур. Облицовщик-плиточник.

Сейчас ориентировочно 150 заведений работают очно и дистанционно, но большинство, а именно 262 заведения избрали смешанную форму образовательного процесса. Конечно, выбор зависит от ситуации в регионе.

Дополнение

Студентов четырех категорий переведут на места государственного заказа - в частности, это коснется жителей особо опасных территорий. Такое решение приняло правительство.

Источник: УНН
Теги: образование
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