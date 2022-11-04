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Резников анонсировал новый пакет помощи от США

Резников анонсировал новый пакет помощи от США

Алексей Резников

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет помощи Украине от США. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.

Цитата

«Думаю, что сегодня мы с вами услышим, как Америка проснется, провозглашение нового очередного пакета помощи Украине от США, как раз за подписью президента Байдена. И там мы услышим приятные новости. Я их знаю, но подождем официального объявления», – сообщил Резников.

Напомним

Госдепартамент США объявил, что калифорнийская фирма Tetra Tech получила контракт на 46,7 млн долларов США на помощь Украине в разминировании.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, помощь, Алексей Резников
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