Новости: Политика
4 ноября 2022, 16:45 • Варвара Крат • 14745
Резников анонсировал новый пакет помощи от США
Алексей Резников
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал очередной пакет помощи Украине от США. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
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«Думаю, что сегодня мы с вами услышим, как Америка проснется, провозглашение нового очередного пакета помощи Украине от США, как раз за подписью президента Байдена. И там мы услышим приятные новости. Я их знаю, но подождем официального объявления», – сообщил Резников.
Напомним
Госдепартамент США объявил, что калифорнийская фирма Tetra Tech получила контракт на 46,7 млн долларов США на помощь Украине в разминировании.
Источник: УНН
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