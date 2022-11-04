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Зеленский подписал закон об усилении защиты критической инфраструктуры

Зеленский подписал закон об усилении защиты критической инфраструктуры

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Государственная служба специальной связи и защиты информации будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Госспецсвязи.

Цитата

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон, который вносит ряд изменений в некоторые законы Украины о формировании и реализации государственной политики в сфере защиты критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Детали

Теперь Госспецсвязь будет выполнять функции уполномоченного органа по защите критической инфраструктуры Украины.

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил, что сейчас продолжается работа над созданием перечня объектов критической инфраструктуры. Также будет сформирован и наполнен реестр объектов критической информационной инфраструктуры, который поможет проанализировать уровень защищенности, более эффективно выявлять угрозы и обеспечить надежную защиту.

Напомним

В октябре Верховная Рада наделила Госспецсвязи функциями защиты критической инфраструктуры.

Источник: УНН
Теги: Госспецсвязь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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