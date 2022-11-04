Регулирование применения беспилотников в Украине: правительство одобрило законопроект

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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«Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию», - написал Мельничук.

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По его словам, законопроектом предусмотрено расширение полномочий правоохранительных органов, что является основой для создания действенной системы противодействия угрозам совершения с помощью беспилотных воздушных судов террористических актов (диверсий), а также обеспечения надлежащего регулирования в сфере эксплуатации гражданских БВС путем принятия соответствующих авиационных правил.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что перед украинским военно-промышленным комплексом стоят два главных вызова: налаживание ремонта техники и развитие системы беспилотников.