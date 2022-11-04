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США важнее: у Трампа заявили, что при республиканцах ни цента не достанется Украине

США важнее: у Трампа заявили, что при республиканцах ни цента не достанется Украине

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В случае победы республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США ни цента не достанется Украине. Об этом заявила член палаты представителей от Республиканской партии Маржори Тейлор Грин, выступая перед избирателями в Су-Сити (штат Айова), передает УНН.

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«Демократы распахнули нашу границу настежь, но единственная граница которая их волнует – это Украина, а не южная часть Америки. При республиканцах ни цента не достанется Украине! Наша страна важнее», - сказала Маржори.

Дополнение

Трамп планирует официально запустить избирательную кампанию-2024 после голосования в Конгрессе 8 ноября.

Группа республиканцев выступила против плана по направлению Украине конфискованных активов рф.

Генсек НАТО предупредил республиканцев в США, что нельзя позволить победить россии.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
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