Новости: Политика
4 ноября 2022, 21:15 • Анна Мурашко • 5970
В Украине одобрили концепцию экологической программы обращения с радиоактивными отходами
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил концепцию Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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«Одобрена Концепция Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами. Концепция формирует правовые основания для разработки и принятия Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами», - написал Мельничук.
Дополнение
Рада одобрила реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции.
Источник: УНН
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