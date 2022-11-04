В Украине одобрили концепцию экологической программы обращения с радиоактивными отходами

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил концепцию Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

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«Одобрена Концепция Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами. Концепция формирует правовые основания для разработки и принятия Общегосударственной целевой экологической программы обращения с радиоактивными отходами», - написал Мельничук.

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Рада одобрила реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции.