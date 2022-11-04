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Правительство поручило начать конкурс по избранию и назначению наблюдательного совета Нафтогаза

Правительство поручило начать конкурс по избранию и назначению наблюдательного совета Нафтогаза

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Кабинет министров Украины поручил начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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"Сегодня с учетом инициативы новоназначенного председателя правления НАК "Нафтогаз Украины", при поддержке профильных министерств и номинационного комитета поручаем начать новую конкурсную процедуру по избранию и назначению наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", - сказал Шмыгаль.

Дополнение

Экс-министра Чернышова назначили главой "Нафтогаза".

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил нового главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова и поставил ему задачи на должности.

1 ноября Кабмин уволил Витренко с должности главы "Нафтогаза".

Источник: УНН
Теги: Украина, Нафтогаз
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