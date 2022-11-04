Тет-а-тет с Ермаком и расширенная встреча с военными и министрами: в ОП раскрыли подробности визита Салливана

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, который прибыл с визитом в нашу страну. Кроме того, по данным ОП состоялась и расширенная встреча с военными и министрами, передает УНН.

Детали

По данным ОП, Андрей Ермак и Джейк Салливан провели встречу в формате тет-а-тет, во время которой обсудили все актуальные вопросы сотрудничества Украины и Соединенных Штатов и продолжение поддержки нашей страны в борьбе за свою свободу и независимость против российских захватчиков.

Руководитель Офиса Главы государства приветствовал советника Президента США в Украине и отметил, что его приезд является чрезвычайно важным сигналом поддержки нашей страны со стороны Соединенных Штатов Америки. В частности, это мощный сигнал в тот период, когда Украина подвергается постоянным российским ударам ракетами и дронами иранского производства.

«Я знаю, как вы лично, Президент Байден и ваша команда глубоко знаете все, что происходит. Мы хотим еще раз поблагодарить американский народ, Президента Байдена и его администрацию, Конгресс, обе партии за большую помощь и поддержку. Без этого было бы невозможным для нас в течение восьми месяцев не только оборонять нашу страну, но и двигаться вперед, освобождать наши территории», – отметил Андрей Ермак.

Также состоялась встреча в расширенном формате, в которой приняли участие заместители руководителя Офиса Главы государства Роман Машовец, Андрей Сибига, Ростислав Шурма и Игорь Жовква, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр энергетики Украины Герман Галущенко, председатель Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

По видеосвязи к разговору присоединились Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и представители высшего военного командования Украины.

Советника Президента США ознакомили с оперативной ситуацией на фронте, ключевыми потребностями украинской армии, в частности по защите воздушного пространства.

Джейка Салливана проинформировали о последствиях российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины.

Во время встречи участники также затронули вопросы результатов и перспектив работы зернового соглашения. В частности, американской стороне рассказали о созданной по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского рабочей группе для подготовки предложений по оказанию помощи странам, страдающим от острого продовольственного кризиса.

Ранее

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан совершил необъявленный визит в Киев в пятницу, по словам людей, знакомых с этим вопросом, поскольку участие Ирана в российском вторжении углубилось.