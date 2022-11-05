рф проголосовала за резолюцию ООН с осуждением себя самой - Кислица

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Во время заседания ООН россия проголосовала за резолюцию, где осуждают рф и упоминают о ее территориальной агрессии против Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

Цитата

«небензя сегодня проголосовал в ООН за текст, содержащий следующее: «рф пыталась оправдать свою территориальную агрессию против Украины якобы для уничтожения неонацизма; сознательное использование неонацизма для оправдания террагрессии серьезно подрывает настоящие попытки борьбы с неонацизмом», - написал Кислица в Twitter.

Детали

В Facebook он пояснил, что много лет подряд (с 2005 года) россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла об осуждении неонацизма.

«Мол, кто же такое не осудит? Но текст всегда был полон — ожидаемо — рашистских манипуляций. Потому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда затем делала из этого шоу под названием «Украина и США не против нацизма». Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя», – рассказал Кислица.

Он отметил, что в этом году не произошло так, как предполагалось. Россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совет Безопасности ООН не принял резолюцию россии по биолабораториям США в Украине

«Но благодаря работе МИД и постоянному представительству Украины при ООН удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и включить в нее новую мощную формулировку. Она говорит сама за себя: «Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки россии оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина «неонацизм» с целью оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия по противодействию неонацизму», – рассказал подробно Кислица.

Он объяснил, что в переводе с дипломатического языка это означает — достаточно лгать, в бред о «неонацизме в Украине» больше никто не верит.

«А самое смешное то, что россия оказалась в ловушке — потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст... с осуждением себя самой. И проголосовала», – отметил Кислица.