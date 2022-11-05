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"ВСУ двигаются вперед и нуждаются в этой технике": Зеленский поблагодарил партнеров за танки Т-72

"ВСУ двигаются вперед и нуждаются в этой технике": Зеленский поблагодарил партнеров за танки Т-72

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил западных партнеров за 90 танков Т-72, пишет УНН.

Цитата

"Искренне благодарны Нидерландам, США и Чехии за оказание весомой и крайне необходимой сейчас поддержки – 90 танков Т-72. Вооруженные Силы Украины двигаются вперед и нуждаются в этой технике. Ценим помощь партнеров. Вместе стоим на защите свободы и демократии! " – подчеркнул Зеленский.

Дополнение

В Пентагоне объявили, что США вместе с Нидерландами профинансируют восстановление и предоставление Украине 90 танков Т-72 из Чехии.

Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков Т-72 от западных союзников уже в следующем месяце, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, танки, война, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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