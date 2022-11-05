Иран впервые признал, что поставлял россии дроны

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдуллахиян в субботу впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Комментарии министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир-Абдуллахияна прозвучали после нескольких месяцев запутанных сообщений от Ирана о поставках оружия на фоне того, как россия использует беспилотники для атак на украинскую энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

"Мы передали россии ограниченное количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", - сказал глава МИД Ирана журналистам после встречи в Тегеране.

При этом Хоссейн Амир-Абдуллахиян сказал, что Иран по-прежнему привержен прекращению конфликта.

"Если (Украина) имеет какие-либо документы о том, что россия использовала иранские беспилотники в Украине, они должны предоставить их нам, - сказал он. - Если нам докажут, что россия использовала иранские беспилотники в войне против Украины, мы не останемся равнодушными к этому вопросу".

Дополнение

Ранее иранские официальные лица отрицали, что вооружали россию в войне с Украиной. Буквально на этой неделе посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани назвал обвинения "совершенно необоснованными" и подтвердил позицию Ирана о нейтралитете в войне. США и их западные союзники в Совете Безопасности ООН призвали Генерального секретаря Антониу Гутерриша расследовать, использовала ли россия иранские беспилотники для нападения на мирных жителей в Украине.