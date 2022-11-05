Резников поблагодарил США и Нидерланды за новые пакеты военной помощи Украине

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил США и Нидерланды за новые пакеты оборонной помощи Украине, предусматривающие предоставление танков Т-72, передает УНН.

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"Новый пакет помощи США в сфере безопасности в размере 400 миллионов долларов является еще одним шагом к победе добра над злом и инвестицией в безопасный ХХІ век. Каждая система ПВО спасет десятки украинских жизней. Каждый танк уничтожит сотни захватчиков. Спасибо президенту США Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и американскому народу", - отметил Резников в Twitter.

"Благодарю свою коллегу Кайси Оллонгрен за новый пакет оборонной поддержки стоимостью 120 миллионов евро, частью которого является совместный проект с США и Чехией по обеспечению 90 танками Т-72 для украинской армии. Украина высоко ценит вашу поддержку!" - написал также Резников.

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Дополнение

Минобороны Нидерландов объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 120 млн евро. Он включает, в частности танки.

В Пентагоне объявили, что США вместе с Нидерландами профинансируют восстановление и предоставление Украине 90 танков Т-72 из Чехии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина получит первые 26 восстановленных и модернизированных танков Т-72 от западных союзников в течение следующего месяца.