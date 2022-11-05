Последствия соучастия в преступлениях против Украины будут масштабными: в МИД отреагировали на признание Ираном поставок рф дронов

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя признание Ираном снабжения рф дронов, передает УНН.

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«Глава МИД Ирана публично признал, что Тегеран передавал боевые дроны россии якобы за несколько месяцев до ее полномасштабного вторжения в Украину. Ранее Иран всячески опровергал поставки вооружения россии, которое она использует в войне. Иранский министр распространил инсинуации о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров», - написал Николенко в Facebook.

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Детали

Он отметил, что Украина научена доверять только фактам.

«Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры. В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии рф против Украины будут гораздо масштабнее, чем выгода от поддержки россии», - отметил Николенко.

Дополнение

Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных по применению иранских дронов в Украине.

Добавим

Кулеба позвонил с главой МИД Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки оружия в россию.

Иран готовится отправить приблизительно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и более ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.