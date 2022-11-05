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Зеленский снова собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: заседание длилось три часа

Зеленский снова собрал Ставку Верховного Главнокомандующего: заседание длилось три часа

Владимир Зеленский

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось три часа. Как сообщил сам Глава государства, речь шла о ситуации на передовой, снабжении Сил обороны и противодействии дроновому террору, передает УНН.

Цитата

"Провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего – достаточно длительное, три часа. Очень детально проанализировали ситуацию на передовой, по всем направлениям, на энергетическом фронте, ситуацию на границах. Знаем, к чему готовится враг. Будем отвечать и дальше освобождать нашу землю", - сообщил Зеленский.

По его словам, также очень детально проанализировали все, что касается поставок Силам обороны: это техника, боеприпасы, связь, зимние вещи.

"Отдельно рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору – уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент ущерба стал больше, но есть еще над чем работать. Должны обеспечить полную защиту украинского неба и будем делать для этого и впредь все возможное и невозможно", - резюмировал глава государства.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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