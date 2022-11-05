Новости: Политика
5 ноября 2022, 19:30 • Тоня Туманова • 7980
Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины, передает УНН.
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"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - отметил Зеленский.
Добавим
Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось три часа. Как сообщил сам Глава государства, речь шла о ситуации на передовой, поставках Силам обороны и противодействии дроновому террору.
Источник: УНН
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