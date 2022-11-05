Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины, передает УНН.

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"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - отметил Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось три часа. Как сообщил сам Глава государства, речь шла о ситуации на передовой, поставках Силам обороны и противодействии дроновому террору.