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Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины

Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в скором времени ожидает хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины, передает УНН.

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"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - отметил Зеленский.

Добавим

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, которое длилось три часа. Как сообщил сам Глава государства, речь шла о ситуации на передовой, поставках Силам обороны и противодействии дроновому террору.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, ПРО, Владимир Зеленский
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