Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы
"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9840

Вновь соврали: Зеленский отреагировал на признание Ираном поставок рф дронов

Вновь соврали: Зеленский отреагировал на признание Ираном поставок рф дронов

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зленский отреагировал на решение Ирана признать факт поставки рф дронов и отметил, что в Тегеране снова соврали, передает УНН.

Цитата

"Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что все-таки поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали.

Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только в течение одного вчерашнего дня было уничтожено 11"шахедов". Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат", - отметил Зеленский.

Добавим

По словам Президента, "если в Иране и дальше будут врать об очевидном, то это означает, что мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и то, чем россия платит Ирану за такое сообщество".

"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их подельников остался безнаказанным", - резюмировал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последствия соучастия в преступлениях против Украины будут масштабными: в МИД отреагировали на признание Ираном поставок рф дронов

Ранее

Тегеран предложил Киеву провести встречу для изучения данных по применению иранских дронов в Украине.

Как сообщал УНН, Кулеба позвонил с главой МИД Ирана и потребовал немедленно прекратить поставки оружия в россию.

Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и больше ударных беспилотников в россию для использования в войне против Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Иран, дроны, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.