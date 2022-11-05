рф не смогла уничтожить в Украине ни одной установки HIMARS - Пентагон

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Пентагоне заявили, что российские войска не смогли уничтожить ни одной установки HIMARS, переданной Украине, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Politico пишет, что по словам высокопоставленного чиновника Министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным, чтобы дать откровенные оценки войны, "Москва не смогла уничтожить ни одну из пусковых установок HIMARS".

"Однако Украине все еще нужно значительное количество артиллерии для предстоящего боя, добавил чиновник. Показатели потребления в этой войне высоки: Украина ежедневно выпускает 4-7 тысяч артиллерийских снарядов, а россия – 20 тысяч", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский анонсировал хорошие новости по ПВО и ПРО для Украины

Напомним

Как пишет Американский Институт изучения войны (ISW), применение иранских дронов не дает россии такого эффекта, как ракетные установки HIMARS, появившиеся в украинской армии.