Подоляк: присутствие путина на G20 – это абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие президента россии владимира путина на саммите G20 – это абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

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"Присутствие путина на G20 – это абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих одеть "корону автократа". Точка невозврата пройдена: кто совершает геноцид в Украине – должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить", – написал он.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что если российский диктатор владимир путин будет участвовать в саммите G20, то Украина не будет.