Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы
"Зерновым коридором" Украина уже экспортировала 2,9 млн тонн пшеницы
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14160

WP: США приватно просят Украину показать открытость к переговорам с рф

WP: США приватно просят Украину показать открытость к переговорам с рф

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Администрация президента США Джо Байдена приватно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Цитата

"Администрация Байдена приватно призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент владимир путин не будет отстранен от власти", - пишет WP.

Детали

В материале говорится, что эти требования мотивированы не тем, чтобы подтолкнуть Украину сесть за стол переговоров, а тем, чтобы сохранить "нравственное достоинство" в глазах международных партнеров. Таким образом, пишет WP, американские власти пытаются обеспечить правительству Украины поддержку со стороны других стран.

Также отмечается, что официальные лица США разделяют мнение своих украинских коллег о том, что президент россии владимир путин серьезно не относится к переговорам.

При этом они заявили, что запрет президента Украины Владимира Зеленского на переговоры с главой кремля вызвал обеспокоенность в частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное влияние войны на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается наиболее остро, добавляет WP.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: если бы россия хотела переговоров, она бы не отправляла сотни тысяч людей в "мясорубку"

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, переговоры
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.