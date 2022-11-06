Румыния опровергла слова путина о "территориальных претензиях" к Украине

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Румыния опровергла заявление российского диктатора Ввладимира путина о том, что страна якобы имеет территориальные претензии к Украине. Об этом пишет УНН, ссылаясь на сайт МИД Румынии.

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"Министерство иностранных дел Румынии исключает утверждения, высказанные президентом российской федерации в речи по случаю Дня национального единства, которые ложно внушают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине", – говорится в сообщении.

Добавим

МИД Румынии осудило россию за ее захватническую войну и подтвердил поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Контекст

президент рф владимир путин обвинил Польшу, Румынию и Венгрию в стремлении "вернуть территории Украины, которые после Второй мировой войны отобрал у них Сталин".

Напомним

16 октября Румыния заявила, что выделит 400 тысяч долларов на оборону Украины по программе НАТО.