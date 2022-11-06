Украина передала Болгарии список необходимого оружия: что в нем

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Украина передала министерству обороны Болгарии список оружия, которое могли бы предоставить украинским военным. Об этом заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко, передает УНН.

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По словам посла, в списке есть средства ПВО, зенитно-ракетные комплексы, артиллерийские установки, снаряды, минометы и гаубицы.

"Мы с самого начала хотим получить от Болгарии различные типы оружия. В перечне в министерство обороны мы указали более 30 позиций, в том числе средства противовоздушной обороны, которые сейчас наиболее необходимы. Как вы знаете, из-за бомбардировок и обстрелов ракетами и беспилотниками крайне необходимы С-300, а также зенитно-ракетные комплексы, установки. Актуальным остается вопрос поставки гаубиц 152-мм, самоходных артиллерийских установок, снарядов, минометов и т.д.", – сказал Москаленко.

Он добавил, что все вооружение, которое есть у Болгарии со времен СССР, очень нужно Украине.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба одобрил решение парламента Болгарии оказать Украине оборонную поддержку.