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Подоляк о последствиях войны для рф: Украина возвращает россию к реальности

Подоляк о последствиях войны для рф: Украина возвращает россию к реальности

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что полномасштабное вторжение россии в Украину вернуло страну-агрессора к реальности, передает УНН.

Цитата

"Обязательство соблюдать международное право... Более 70 тысяч убитых и 100 тысяч раненых, тотальный призыв, закрытые границы, резкое падение уровня жизни, военное положение, полная потеря репутации. Украина возвращает россию к реальности, где действительно страдают преступники ..." - написал он в Twitter.

Напомним

Генштаб сообщил, что за сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 490 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 75 930.

Источник: УНН
Теги: Украина, война, Михаил Подоляк
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