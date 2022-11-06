Зеленский обсудил финансовую помощь и санкции против Ирана с президентом Еврокомиссии

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поговорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, чтобы обсудить макрофинансовую помощь Украине и дальнейшие санкции в отношении Ирана, написал Зеленский, передает УНН.

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"Провел разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и следующий год.

Кроме того, побеседовали о важности продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира, а также об усилении санкций и противостоянии действиям Ирана, поддерживающего агрессию против нашей страны", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Европейский Союз на следующей неделе представит план помощи Украине на 2023 год на 18 миллиардов евро.