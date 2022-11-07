Папа Римский невнимательно читал Достоевского: украинский посол ответила на слова о "гуманизме" россиян

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Папа Римский Франциск невнимательно читал произведения русского писателя Федора Достоевского, если верит в гуманизм россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинской дипломатки.

Цитата

"Папа Римский, наверное, как-то невнимательно читал Достоевского. Иначе Его Святейшество не удивлялось бы жестокости россиян (которая как раз им естественно присуща). А несколько других произведений русских писателей/поэтов, включая Пушкина, Куприна, Булгакова, как и даже поверхностное изучение правдивой истории нашего региона, показало бы, что гуманизмом не пахло в московии ни при Иване Грозном в 1547, ни в 1708, когда был грубо вырезан Батурин, ни в каждом событии после того", – написала Маркарова.

Контекст

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость, с которой российские военные действуют в Украине, не свойственна россиянам:

"Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" (дословно: "martoriata" – "подверженная мукам" от "martoriare" – "истязать, мучить") – та жестокость, которая не присуща русскому народу, возможно… потому что русский народ – это великий народ, это (жестокость – ред.) наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение, наемников… Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к русскому народу, к русскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большое расположение к русскому народу, как и большое расположение к украинскому народу".