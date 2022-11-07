"Великая россия оказалась фейком. Впереди - крах": у Зеленского рассказали о мифах российской пропаганды

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Российская пропаганда очень долго конструировала миф о непобедимой армии, которая оказалась не способна победить украинские силы обороны на поле боя, и начала из-за своей слабости воевать с гражданскими. "Великая россия" оказалась таким же фейком, как и все, что выдумывала их пропаганда. Впереди - крах. Это подчеркнул руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, информирует УНН.

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"Много российских фейков об их успехах на фронте, на Донецком направлении, завершаются жалобами на командование из-за больших потерь. российская пропаганда очень долго конструировала миф о непобедимой армии, которая оказалась не способна победить украинские силы обороны на поле боя, и начала из-за своей слабости воевать с гражданскими. Частичная мобилизация только продемонстрировала агонию. Забрасывание фронта неподготовленным "пушечным мясом" в надежде остановить наши силы - это новая реальность. Но остановить украинцев невозможно", – написал Ермак в Telegram.

По его словам, западные санкции усугубляют технологическую отсталость российского ВПК. В россии вынуждены искать ракеты и боеприпасы в странах третьего мира, добавил он.

"Великая россия" оказалась таким же фейком, как и все, что выдумывала их пропаганда. Впереди – крушение. И ответственность террористов. Наша армия движется вперед, международная коалиция крепка, потому что только силой можно остановить врага", - подчеркнул он.

Дополнение

Иран готовится отправить примерно 1000 дополнительных единиц оружия, включая баллистические ракеты малого радиуса действия “земля-земля” и более ударных беспилотников, в россию для использования в войне против Украины.

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдуллахиян впервые признал, что его страна поставила россии дроны, но настаивал на том, что передача состоялась до войны рф против Украины, во время которой дроны иранского происхождения бомбили Киев.