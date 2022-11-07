Война в Украине имеет драматическое влияние, но не стоит отвлекаться от изменения климата - Генсек ООН

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время выступления на конференции ООН по изменению климата COP27 заявил, что война в Украине и другие конфликты не должны отвлекаться от климатического кризиса, пишет УНН.

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"Война в Украине и конфликты в других странах повлекли за собой столько кровопролития и насилия, что это драматически повлияло на весь мир. Но мы не можем согласиться с тем, что наше внимание не сосредоточено на изменении климата. Конечно, мы должны работать вместе, чтобы поддержать мирные усилия, а затем преодолеть огромные страдания. Но климатические изменения происходят в разных временных рамках и других масштабах. Это определяющая проблема нашего времени", - сказал он.

Детали

По словам Генсека ООН, проблема с изменением климата является "главным вызовом" 21-го века, и отодвинуть ее на второй план было бы "неприемлемо, возмутительно и губительно". Он отметил, что большинство конфликтов связаны с растущими климатическими вызовами. В частности, отметил Гутерриш, война в Украине "показала глубокие риски нашей зависимости от ископаемого топлива".

Он подчеркнул, что климатический кризис нельзя оправдывать отступлением или "зеленым камуфляжем".

"Если такие замечены, есть основания для большей срочности, более решительных действий и ответственности", – подытожил Гутерриш.

Напомним

В новом докладе ООН говорится о том, что каждый из последних восьми лет, если прогнозы на 2022 год останутся в силе, были более жаркими, чем любой год до 2015 года.

В организации заявили, что чем больше потепление, тем сильнее будут последствия. Так, от климатического кризиса пострадали бедные страны, менее ответственные за изменение климата, но наиболее уязвимые для его последствий.