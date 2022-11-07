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В США и НАТО допускают возможность начала переговоров рф и Украины после освобождения ВСУ Херсона - La Repubblica

В США и НАТО допускают возможность начала переговоров рф и Украины после освобождения ВСУ Херсона - La Repubblica

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Соединенных Штатах и НАТО допускают начало мирных переговоров относительно войны рф против Украины, "если и когда" Украина освободит от россиян Херсон, имеющий стратегическое и дипломатическое значение. Об этом пишет итальянское издание La Repubblica, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Вашингтон находится на постоянной связи по этому вопросу с Евросоюзом, а также союзниками.

В материале отмечается, что США и НАТО не случайно подтвердили направление Украине партии ракет, а главной установкой становится возвращение Херсона, поскольку речь идет о стратегической цели с точки зрения выхода к морю, а также контроля за водными ресурсами, что может изменить ход войны.

"Именно поэтому из США – через Брюссель – поступает сообщение, которое также является приглашением украинскому правительству: если и когда Херсон будет возвращен, тогда можно начинать переговоры. С позиции силы, а не слабости", – отмечает издание.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские войска потенциально готовы к очередному "акту доброй воли" в районе Херсона.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные могут вернуть Херсон, и это станет большим поражением россии.

Источник: УНН
Теги: США, ЕС, Россия, НАТО, Украина, война, переговоры
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