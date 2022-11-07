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Наблюдательные советы пяти переданных в Минобороны предприятий сформированы - Резников

Наблюдательные советы пяти переданных в Минобороны предприятий сформированы - Резников

Алексей Резников

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Наблюдательные советы пяти предприятий – "Мотор Сичи", "Запорожтрансформатора", "АвтоКрАЗ", "Укрнафты", "Укртатнафты", которые переданы в управление Минобороны – сформированы. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Общее собрание (акционеров – ред.) состоялось. Сформированы наблюдательные советы, и уже согласно законам, стандартам корпоративного управления эти наблюдательные советы будут назначать текущий менеджмент, то есть, исполнительных руководителей и т.д., чтобы работа предприятий не прекращалась", - рассказал Резников.

Детали

Присутствовавший на брифинге Премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что эти пять "предприятий должны работать 24/7 для нужд обороны нашего государства".

«Эти предприятия, которые работают, продолжат работать. Хочу заверить коллективы работающих предприятий в том, что никаких изменений в работе предприятий не произойдет, будет больше заказов, больше гарантий от государства относительно работы и производства вашей продукции. Относительно тех предприятий, которые не работали на сегодняшний день, мы нуждаемся в продукции этих предприятий, работа этих предприятий будет возобновлена, трудовые коллективы будут возвращаться к работе, и технический потенциал этих предприятий будет использоваться абсолютно полностью с точки зрения интеграции в экономику на военных рельсах и заказов от государства», – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что продукция, производимая указанными предприятиями, критически необходима для Вооруженных сил Украины и энергетического сектора.

Дополнение

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) опубликовала решение по отчуждению в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ», ЧАО «Запорожтрансформатор».

Активы стратегически важных предприятий "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" передали в управление Министерству обороны Украины, указали в СНБО.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, национализация, предприятия, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
Резников Алексей
Резников Алексей
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