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Премьер Британии приедет в Украину совсем скоро - посол

Премьер Британии приедет в Украину совсем скоро - посол

Риши Сунак

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак совсем скоро посетит Украину. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире Sky News в понедельник, 7 ноября, пишет УНН.

Цитата

"Мы не будем обсуждать даты из-за безопасности вашего премьер-министра. Но он совсем скоро приедет в Украину", - сказал Пристайко.

Ранее

Пристайко заявлял, что новый премьер Британии приедет в Украину, сейчас готовится его визит.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
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