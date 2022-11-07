Украина будет приоритетом во время председательства Японии в G7 – МИД

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Генеральный директор Европейского бюро МИД Японии Накагоме Масаши сказал, что Украина станет приоритетом во время японского председательства в "Группе семи" (G7) в 2023 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт МИД Украины.

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"Накагоме Масаш пообещал, что наше государство будет приоритетом во время японского председательства в Группе семи в 2023 году", – говорится в сообщении.

Детали

7 ноября первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмина Джапарова провела встречу с генеральным директором Европейского бюро МИД Японии Накагоме Масаши. Среди основных тем беседы – приоритеты во время председательства Японии в "Группе семи" и дальнейшая поддержка Украины в условиях полномасштабной агрессии со стороны России.

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Как отметили, Накагоме Масаши подтвердил неизменность политики официального Токио по всесторонней поддержке Украины. В частности, Япония и дальше будет помогать с разминированием.

"Мы продолжим сплачивать G7 для дальнейшей мощной поддержки Украины и поддерживать жесткую санкционную политику", – подчеркнул Масаши.