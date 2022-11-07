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Рассмотрели возможность участия бизнесмена Баффета в Фонде восстановления Украины – Зеленский

Рассмотрели возможность участия бизнесмена Баффета в Фонде восстановления Украины – Зеленский

Говард Баффет

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом. Они рассмотрели возможность участия Баффета в Фонде восстановления Украины, передает УНН.

Цитата

«Встретился с американским бизнесменом и филантропом Говардом Баффетом. Поблагодарил за поддержку проект создания фабрики-кухни, который начала первая леди Елена Зеленская. Этот проект имеет огромное значение. Также рассмотрели возможность участия господина Баффета в Фонде восстановления Украины», - написал Зеленский в Telegram.

Президент от имени всех украинцев вручил Говарду Баффету орден Ярослава Мудрого V степени за поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире.

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что полноценный запуск Фонда восстановления Украины запланирован на конец ноября – начало декабря 2022 года.

Источник: УНН
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