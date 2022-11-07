Из российского плена уже освободили 30 военных с острова Змеиный - омбудсмен

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Из русского плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Об этом в Telegram сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Лубинец сообщил, что в стенах Офиса Омбудсмана состоялось общение с родными военных с острова Змеиный, которые находятся в плену. Также на встрече присутствовали представители Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины.

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«Во время эмоционального общения представители ведомств рассказали, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. В плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из русского плена!», – написал Лубинец.

Кроме того, по его словам, был озвучен вопрос сложности возвращения из плена украинских военных, ведь именно военные из Змеиного стали легендой этой войны — они приняли бой, когда многие были дезориентированы.

«Продолжаем нарабатывать механизмы сотрудничества с родственниками, совместно обсуждаем важные вопросы, касающиеся возвращения наших защитников», – добавил Лубинец.

Дополнение

Из российского плена в Украину вернулось 19 пограничников.

3 ноября произошел очередной обмен пленных. Украина вернула 107 военных, 74 из них – защитники "Азовстали".