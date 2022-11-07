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Украина никогда не отказывалась от переговоров с рф, однако есть условие - Подоляк

Украина никогда не отказывалась от переговоров с рф, однако есть условие - Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с рф, однако для начала рф должна вывести свои войска, передает УНН.

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«Нужно понимать: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта: Первоначально россия выводит войска из Украины. Далее – все остальное. Готов ли путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером рф», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена частно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией.

Президент Владимир Зеленский в интервью газете El País заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.

Ранее Зеленский заявлял, что россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы для нового удара.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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