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Их извлекают из тел военных, гражданских и детей: глава УГКЦ подарил Папе Римскому фрагмент российской мины

Их извлекают из тел военных, гражданских и детей: глава УГКЦ подарил Папе Римскому фрагмент российской мины

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня утром Блаженнейший Святослав встретился со Святейшим Отцом Франциском в Апостольском дворце в Ватикане. Глава УГКЦ впервые с начала полномасштабной войны россии против Украины приехал в Рим и передал Папе Франциску фрагмент российской мины, передает УНН

Цитата

"Наш подарок Святейшему Отцу Франциску — фрагмент русской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в городе-мученике Ирпене — символичен еще и потому, что подобные фрагменты русских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они являются видимыми знаками тотального уничтожения и смерти, которые россия несет на украинскую землю", - написал Блаженнейший Святослав на своей странице в Facebook.

Добавим

По словам главы УГКЦ, во время разговора Папа Франциск выразил свою близость к многострадальному украинскому народу и заверил, что рядом с украинским народом в молитве и конкретных действиях, а также рассказал о дипломатических усилиях Святого Престола для прекращения российской агрессии и достижения справедливого мира для украинского народа.

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Контекст

Папа Римский Франциск заявил, что жестокость, с которой российские военные действуют в Украине, не свойственна россиянам:

"Меня поражает – и поэтому я употребляю слово "многострадальная" – та жестокость, которая не присуща российскому народу, возможно… ибо российский народ – это великий народ. Это жестокость наемников, солдат, которые идут на войну как на приключение. Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму. Достаточно вспомнить Достоевского, который до сих пор вдохновляет, вдохновляет христиан к осмыслению христианства. У меня большое расположение к российскому народу, как и большое расположение к украинскому народу".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Папа Римский, война
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