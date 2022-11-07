Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,98 0,3529 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Падение ВВП ускорится" - эксперт рассказал о влиянии отключений электроэнергии на экономику
"Падение ВВП ускорится" - эксперт рассказал о влиянии отключений электроэнергии на экономику
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
66825

Донетчина - эпицентр величайшего безумия оккупантов: погибают сотнями ежедневно - Зеленский

Донетчина - эпицентр величайшего безумия оккупантов: погибают сотнями ежедневно - Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Донетчина остается эпицентром величайшего безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Президента, по состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – новой помощи Украине.

В общем, как сообщил Зеленский, по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга понемногу оттесняем врага.

Цитата

"Донечина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов...", - отметил Зеленский.

Напомним

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 76 460.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.