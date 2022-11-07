Донетчина - эпицентр величайшего безумия оккупантов: погибают сотнями ежедневно - Зеленский

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Донетчина остается эпицентром величайшего безумия оккупантов – они погибают сотнями ежедневно. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По словам Президента, по состоянию на сегодняшний день можно сказать, что недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела лишь к тому, что мир отвечает – новой помощи Украине.

В общем, как сообщил Зеленский, по фронту наши силы находятся в состоянии активной обороны – на некоторых участках востока и юга понемногу оттесняем врага.

Цитата

"Донечина остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов – они гибнут сотнями ежедневно. Земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов...", - отметил Зеленский.

Напомним

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 76 460.