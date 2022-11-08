Первый проект UNITED24: в Ирпене отстроят стадион "Чемпион"

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Первый проект фонда UNITED24, занимающийся сбором средств на восстановление Украины, станет восстановление стадиона “Чемпион” в Ирпене.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

Сбор средств для возобновления арены начал легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко.

Это будет первый проект UNITED24 по направлению “Восстановление Украины”.

Итальянский футбольный клуб “Милан”, в составе которого Андрей Шевченко стал обладателем “Золотого мяча”, уже пообещал 150 тысяч евро на восстановление стадиона.

В общем, чтоб отстроить трибуны, вернуть поле, сделать освещение арены, нужно 600 000 евро. Для их сбора Шевченко планирует привлечь мировое и украинское футбольные сообщества.

Справка

United24 (укр. Объединенные24) — глобальная инициатива по поддержке Украины, запущенная 5 мая 2022 года украинскими властями во время российско-украинской войны; фандрайзинговая платформа.