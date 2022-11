Совет Европы в 2023 году соберет четвертый саммит глав государств и правительств

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич объявила о проведении саммита глав государств и правительств — это будет четвертое мероприятие в истории, передает УНН со ссылкой на сообщение Совета Европы.

"Я хотела бы одобрить решение Комитета министров провести 4-й саммит глав государств и правительств Совета Европы. Это четкий признак твердой приверженности нашим основополагающим ценностям: правам человека, демократии и верховенству права.

Саммит станет уникальной возможностью сформировать миссию Организации в новой европейской геополитической архитектуре. Это также будет способствовать повышению видимости Совета Европы в наших государствах-членах на самом высоком политическом уровне", - отметила Пейчинович-Бурич.

Генсек СЕ поблагодарила президентство Ирландии "за их отличную работу в течение последних шести месяцев" и выразила надежду "на сотрудничество с президентством островов в подготовке этого исторического события".

В то же время премьер Исландии Катрин Якобсдоттир сообщила, что 4-й саммит Совета Европы состоится в мае 2023 года в Рейкьявике.

Pleased to announce that 4th Summit in historie of Council of Europe will be held in Reykjavik, in May 2023. It will be an important opportunity for leaders of the 46 @CoE Member States to unite & recommit to core values ​​of human rights, democracy & rule of law. pic.twitter.com/8mUiufAw60