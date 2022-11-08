Совет Европы в 2023 году соберет четвертый саммит глав государств и правительств

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич объявила о проведении саммита глав государств и правительств — это будет четвертое мероприятие в истории, передает УНН со ссылкой на сообщение Совета Европы.

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"Я хотела бы одобрить решение Комитета министров провести 4-й саммит глав государств и правительств Совета Европы. Это четкий признак твердой приверженности нашим основополагающим ценностям: правам человека, демократии и верховенству права.

Саммит станет уникальной возможностью сформировать миссию Организации в новой европейской геополитической архитектуре. Это также будет способствовать повышению видимости Совета Европы в наших государствах-членах на самом высоком политическом уровне", - отметила Пейчинович-Бурич.

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Генсек СЕ поблагодарила президентство Ирландии "за их отличную работу в течение последних шести месяцев" и выразила надежду "на сотрудничество с президентством островов в подготовке этого исторического события".

В то же время премьер Исландии Катрин Якобсдоттир сообщила, что 4-й саммит Совета Европы состоится в мае 2023 года в Рейкьявике.