Макрон поддерживает переговоры Украины с россией, но на условиях Киева - СМИ

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украине с рф "в какой-то момент" нужно будет возобновить переговоры о прекращении войны. Однако, по его словам, они должны проходить исключительно на условиях Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TF1 INFO.

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"Текущий контекст не позволяет дать оперативные объяснения по этому поводу. Со своей стороны, я остаюсь убежденным и предполагаю, что даже в какой-то момент нам придется вернуться за стол переговоров", - заявил президент Франции, отвечая на вопросы журналистов, во время пресс-конференции в рамках COP 27 в Египте.

Он подчеркнул, что это можно будет "сделать на условиях и во время, которые будут выбраны Украиной".

Детали

Макрон добавил, что выдвижение абсолютно радикальных условий для проведения переговоров было бы поспешным решением, учитывая "высокую напряженность на месте", ссылаясь, в частности, на отключение электроэнергии и водоснабжения, которые испытывают украинцы из-за российских ударов.

Дополнение

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена частно просила лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией.