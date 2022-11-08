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"Российские ультиматумы известны. Эти условия неприемлемы" - Подоляк ответил "миротворцам"

"Российские ультиматумы известны. Эти условия неприемлемы" - Подоляк ответил "миротворцам"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил «миротворцам» по переговорам с рф, что российские ультиматумы известны, и эти условия неприемлемы, передает УНН.

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«У меня вопрос к «миротворцам»: а что вы подразумеваете под словом «переговоры»? Российские ультиматумы известны: «Мы приехали на танках. Признайте поражение и потерю территорий». Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить? Или вы просто прячете в слове «урегулирование» слово «капитуляция»?», - написал Подоляк в Twitter.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.

А Подоляк, комментируя информацию, что якобы Вашингтон заставляет Киев заявить о готовности переговоров с москвой, указывал, что Украину никто не принуждает к «невыгодному переговорному процессу» с россией.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, переговоры, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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