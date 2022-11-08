Резников потроллил россиян: "объявил" в Украине мобилизацию комаров

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников потроллил россиян, заявив, что в рамках проекта "Москиты против москалей" в ряды ВСУ планируют набрать до 300 тысяч комаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Резникова.

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"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируют призвать примерно 300 тысяч комаров. Проект имеет рабочее название "Москиты против москалей", – написал Резников.

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Постоянный представитель россии в ООН василий небензя заявил, что в Украине якобы обнаружили беспилотники, которые могут "переносить комаров, зараженных опасными вирусами".