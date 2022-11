В Киев прибыла постпред США в ООН

КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киев прибыла постоянная представительница США в Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд. Об этом в Twitter сообщил представитель миссии США в ООН Нейт Эванс, передает УНН.

Цитата

"Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд находится в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США Украины, которая защищает свою свободу и суверенитет в условиях жестокого и неспровоцированного вторжения россии", – написал Эванс.

NEWS > @USAmbUN is in Kyiv for a day of meetings to reiterate ’s unwavering support for Ukraine as it defends its freedom and sovereignty amidst Russia’s brutal and unprovoked invasion. pic.twitter.com/nBwlH869rX