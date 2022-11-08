ЕС предложит новый механизм по 18 млрд евро помощи Украине 9 ноября - Bloomberg

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Европейский Союз в среду, 9 ноября, предложит новый механизм предоставления Украине финансовой помощи в размере 18 млрд евро. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с предложением, передает УНН.

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«Европейский Союз предложит в среду новый механизм предоставления финансовой помощи Украине в размере 18 миллиардов евро (18,1 миллиарда долларов)…», - говорится в сообщении.

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Детали

Сообщается, что план ЕС направлен на обеспечение большей предсказуемости финансовой поддержки Украины после критики2 со стороны Вашингтона и Киева по поводу задержек блока с финансированием. В следующем году Украине нужно около 38 миллиардов долларов, и администрация Байдена дала понять, что готова покрыть примерно половину суммы.

Отмечается, что ЕС все еще необходимо одобрить оставшиеся 3 миллиарда евро из пакета на 9 миллиардов евро на 2022 год, обещанного в мае прошлого года. Государства-члены разошлись во мнениях о том, должна ли помощь предоставляться в виде грантов или льготных кредитов, как это было до сих пор. Страны также столкнулись из-за объема гарантий, которые они должны предоставить, чтобы занимать деньги на рынках.

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«Чтобы избежать дальнейших задержек, исполнительный орган ЕС предложит использовать дополнительную подушку в бюджете ЕС в качестве гарантии сбора средств. Этот вариант потребует единодушной поддержки 27 правительств», - говорится в сообщении.

Сообщается, что новый инструмент для Украины будет предусматривать кредиты на очень льготных условиях для удовлетворения неотложных потребностей, восстановления критической инфраструктуры и начальной поддержки послевоенного восстановления, сообщили люди на условиях анонимности, поскольку планы все еще обсуждаются.

«Выдача кредитов будет сопровождаться условиями, которые Украина должна выполнить в отношении верховенства закона, управления, борьбы с мошенничеством и коррупцией, которые поддержат ее усилия по вступлению в ЕС. Ожидается, что до конца года блок предоставит Украине ликвидность в размере 7,2 млрд евро после вторжения россии в феврале», - отмечается в сообщении.