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Зеленский примет участие в саммите G20: назван вероятный формат

Зеленский примет участие в саммите G20: назван вероятный формат

Владимир Зеленский

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который состоится на Бали в Индонезии. Об этом сообщил спикер президента Сергей Никифоров, передает УНН со ссылкой на "Суспільне".

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По словам Никифорова, президент точно будет участвовать и, скорее всего, онлайн.

“В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу”, – отметил спикер.

Добавим

Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что российский диктатор владимир путин может присоединиться к саммиту G20 в виртуальном формате.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что не приедет на саммит G20, если там будет путин. Также он сообщал, что формат выступления в первую очередь будет зависеть от ситуации на фронте.

США выступают за то, чтобы Украина приняла участие в саммите G20, даже если на ней будет россия.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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