Новости: Политика
8 ноября 2022, 13:40 • Анна Мурашко • 346185
Президент предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию
Владимир Зеленский
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, пишет УНН со ссылкой на сайт парламента.
Детали
Зеленский внес в ВР законопроект №8189 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №8190 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".
Законопроекты переданы на рассмотрение руководства. Пока их тексты не опубликованы.
Напомним
В последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации 15 августа – до 21 ноября.
Источник: УНН
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